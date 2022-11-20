Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Материалметалл
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Подстолье Кобе М2 двойное
Подстолье Бордо80х80
Подстолье Бордо 120х80
Подстолье Сити 120х80
Подстолье Сити 80х80
Ручник официанта, белый
Урна У-06
Диван раскладной Валенсия
Стойка для обогревателей WWT ELCON
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная