Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота490/640 мм
- Ширина620 мм
- Глубина580 мм
- Вес29 кг
- Материалметалл
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Тележка для круглых столов
Диван Visit Lux
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Подстолье Манаус П2
Подстолье Манаус БК
Подстолье Манаус БП1
Подстолье Манаус БП2
Стационарный массажный стол FIX MT1
Парикмахерская кресло Лига
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная