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Парикмахерское кресло Atlantis - фото 1

Парикмахерское кресло Atlantis

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота490/640 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес29 кг
  • Материалметалл

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