Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота530/670 мм
- Ширина660 мм
- Глубина620 мм
- Вес29 кг
- Материалметалл
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Тележка для стопируемых стульев
Ручник официанта, темно-синий
Урна парковая бетонная Прага
Подстолье металлическое 1053EM
Подстолье металлическое 1280EM
Подстолье металлическое 1291EM
Подстолье металлическое 1040EM
Подстолье металлическое 1041EM
Батут надувной - игровой центр
Диван Raf трехместный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная