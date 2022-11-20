Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота490/640 мм
- Ширина580 мм
- Глубина500 мм
- Вес25 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
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