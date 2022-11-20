Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота490/640 мм
- Ширина620 мм
- Глубина500 мм
- Вес25 кг
- Материалметалл
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Тележка для круглых столов
Подстолье чугунное Эверетт
Подстолье чугунное Кампана
Подстолье чугунное 1218
Подстолье чугунное 1224
Подстолье чугунное 1237
Ручник впитывающий, красный
Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line
Диван Riga Lux
Стол массажный Профи люкс стационарный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная