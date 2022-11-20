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Парикмахерское кресло Брут №2 - фото 1Парикмахерское кресло Брут №2 - фото 2Парикмахерское кресло Брут №2 - фото 3Парикмахерское кресло Брут №2 - фото 4

Парикмахерское кресло Брут №2

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота490/640 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес25 кг
  • Материалметалл

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