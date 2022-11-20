Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота440/650 мм
- Ширина560 мм
- Глубина430 мм
- Вес25 кг
- Материалметалл
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Тележка для прямоугольных столов
Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Ручник официанта, темно-синий
Винтажное барбер кресло 39
Подстолье ER 5027
Подстолье ER 3072 LIGHT
Подстолье ER 5001
Подстолье ER 5005
Подстолье ER 3116
Уличный настенный светильник ELIN
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная