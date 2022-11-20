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Парикмахерское кресло Делис №3 - фото 1Парикмахерское кресло Делис №3 - фото 2Парикмахерское кресло Делис №3 - фото 3

Парикмахерское кресло Делис №3

5 оценок
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Парикмахерское кресло Куби Каре
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Парикмахерское кресло Куби Каре

Характеристики товара

Описание

Вес изделия зависит от типа основания

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Основные характеристики

  • Высота530 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина670 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материалметалл

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