Характеристики товара
Описание
Вес изделия зависит от типа основания
Основные характеристики
- Высота530 мм
- Ширина650 мм
- Глубина670 мм
- Вес7.5 кг
- Материалметалл
Вес изделия зависит от типа основания
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Тележка для стульев
Диван офисный Тирон 160
Ручник впитывающий
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 427 см
Подстолье Лофт слим №13
Подстолье Лофт №11
Подстолье Лофт №4
Подстолье чугунное 1082EM
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная