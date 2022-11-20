Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота490/640 мм
- Ширина610 мм
- Глубина600 мм
- Вес29 кг
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Тележка для круглых столов
Ручник впитывающий, белый
Ножка деревянная 116
Ножка деревянная 114
Ножка деревянная 112
Ножка деревянная 108
Ножка деревянная 104
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ бежевый
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная