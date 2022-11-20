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Парикмахерское кресло Касала - фото 1Парикмахерское кресло Касала - фото 2Парикмахерское кресло Касала - фото 3Парикмахерское кресло Касала - фото 4Парикмахерское кресло Касала - фото 5

Парикмахерское кресло Касала

15 оценок
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Парикмахерское кресло Карвиа

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота490/690 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес25 кг
  • Материалметалл

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