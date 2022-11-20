Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота470/610 мм
- Ширина615 мм
- Глубина690 мм
- Вес18 кг
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Тележка для малых прямоугольных столов
Ручник официанта, темно-зеленый
Подстолье Малевич №1
Подстолье Малевич №1, барное
Подстолье Малевич №2
Подстолье Малевич №2, барное
Подстолье Блин №1
Диван Орландо
Тележка для уборки Rubbermaid
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная