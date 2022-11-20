Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800/1040 мм
- Высота до сиденья540 мм
- Ширина550 мм
- Глубина630 мм
- Вес29 кг
- Материалметалл
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Тележка для стопируемых стульев
Диван Дели малогабаритный
Ручник официанта, бордовый
Урна квадратная деревянная на бетонном основании, орех
Тележка для горничной Magic Hotel 890B
Подстолье Мидлтон
Подстолье Кинсейл
Подстолье Макрум
Подстолье Скалл
Подстолье Голин
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная