Характеристики товара
Описание
Вес изделия зависит от типа основания
Основные характеристики
- Высота590 мм
- Ширина570 мм
- Глубина600 мм
- Вес16.5 кг
- Материалметалл
Вес изделия зависит от типа основания
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