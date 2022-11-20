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Парикмахерское кресло Malta A73 - фото 1Парикмахерское кресло Malta A73 - фото 2

Парикмахерское кресло Malta A73

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Предыдущий товар в категории Парикмахерское кресло Cobra
Парикмахерское кресло Cobra
Следующий Ткань Журавинка 305 см
Парикмахерское кресло Cobra

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалметалл

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