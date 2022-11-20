Парикмахерское кресло на круглом основании на гидравлике

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло парикмахерское СПАРК 5S
Кресло парикмахерское СПАРК 5S
Следующий Парикмахерское кресло на пятилучии, на гидравлике
Кресло парикмахерское СПАРК 5S

Характеристики товара

Описание

Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене, наличие различных цветов обивки из эко кожи делает это кресло особенно популярным. Каждое кресло проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.

Парикмахерское кресло может быть выполнено в различных цветах обивки на выбор

Сидение выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше, чем аналоги из поролона.

Сидение выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше, чем аналоги из поролона.
Габариты кресла: 55х63х95 см.
Высота и ширина спинки: 43х53см.
Ширина сиденья (без подлокотников) - 53 см.
Макс. высота сиденья за счет подъема - 68 см, мин. высота сиденья - 52 см.
Вес: 21 200 г.
Максимальная нагрузка: 130 кг.
Основание: круглое, диаметр 550 мм.
Габариты упаковки:
1) 68х68х60 см;
2) 16х14х37 см.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья520/680 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина630 мм
  • Вес21.2 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветчерный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Педикюрная группа Смолл, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
9

Педикюрная группа Смолл

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Hanna на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от42 790
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Hanna на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Макомб, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена
5

Педикюрное кресло Макомб

Педикюрное кресло P16 гидравликаНастоящее фото товара Педикюрное кресло P16 гидравлика, произведённого компанией ChiedoCover
от44 690
Оптовая цена
5

Педикюрное кресло P16 гидравлика

Педикюрное кресло Ирина гидравликаНастоящее фото товара Педикюрное кресло Ирина гидравлика, произведённого компанией ChiedoCover
от45 490
Оптовая цена
10

Педикюрное кресло Ирина гидравлика

Настоящее фото товара Педикюрное кресло ММКП-3 трехмоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от125 790
Оптовая цена
10

Педикюрное кресло ММКП-3 трехмоторное

Настоящее фото товара Педикюрный СПА комплекс P60, произведённого компанией ChiedoCover
от218 290
Оптовая цена
8

Педикюрный СПА комплекс P60

Другие товары из раздела

Кресло парикмахерское МЕРКАТО A07B на низком гидролифте (ход 10 см)Настоящее фото товара Кресло парикмахерское МЕРКАТО A07B на низком гидролифте (ход 10 см), произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
14

Кресло парикмахерское МЕРКАТО A07B на низком гидролифте (ход 10 см)

Кресло парикмахерское на круглом основании на гидравликеНастоящее фото товара Кресло парикмахерское на круглом основании на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
11

Кресло парикмахерское на круглом основании на гидравлике

Кресло парикмахерское МЕРКАТО на пятилучииНастоящее фото товара Кресло парикмахерское МЕРКАТО на пятилучии, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена
15

Кресло парикмахерское МЕРКАТО на пятилучии

Настоящее фото товара Массажная кушетка МК-1321-1 бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена
14

Массажная кушетка МК-1321-1 бежевая

Настоящее фото товара Стол-кушетка массажный стационарный МК13, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена
6

Стол-кушетка массажный стационарный МК13

Настоящее фото товара Стол-кушетка массажный стационарный МК1321, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена
10

Стол-кушетка массажный стационарный МК1321

Кресло мужское Барбер МД-600Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-600, произведённого компанией ChiedoCover
81 990
Оптовая цена
13

Кресло мужское Барбер МД-600