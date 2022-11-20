Товар в корзине. Перейти
Парикмахерское кресло на пятилучии, на гидравлике - фото 1Парикмахерское кресло на пятилучии, на гидравлике - фото 2

Парикмахерское кресло на пятилучии, на гидравлике

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Парикмахерское кресло на круглом основании на гидравлике
Парикмахерское кресло на круглом основании на гидравлике
Следующий Кресло парикмахерское МЕРКАТО A07B на низком гидролифте (ход 10 см)
Парикмахерское кресло на круглом основании на гидравлике

Характеристики товара

Описание

Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене, наличие различных цветов обивки из эко кожи делает это кресло особенно популярным. Каждое кресло проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.

Парикмахерское кресло может быть выполнено в различных цветах обивки на выбор

Сидение выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше, чем аналоги из поролона.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья520/680 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина630 мм
  • Вес21.2 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло мужское Барбер МД-600Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-600, произведённого компанией ChiedoCover
81 990
Оптовая цена
13

Кресло мужское Барбер МД-600

Кресло мужское Барбер МД-458Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-458, произведённого компанией ChiedoCover
130 290
Оптовая цена
7

Кресло мужское Барбер МД-458

Кресло мужское Барбер МД-8779Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8779, произведённого компанией ChiedoCover
111 790
Оптовая цена
5

Кресло мужское Барбер МД-8779

Парикмахерское кресло БруклинНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Бруклин, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена
9

Парикмахерское кресло Бруклин

Кресло мужское Барбер МД-8777Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8777, произведённого компанией ChiedoCover
111 690
Оптовая цена
15

Кресло мужское Барбер МД-8777

Парикмахерское кресло МД-832Настоящее фото товара Парикмахерское кресло МД-832, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло МД-832

Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневыйНастоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
111 690
Оптовая цена
7

Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый

Кресло мужское барбер ОксфордНастоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
111 690
Оптовая цена
7

Кресло мужское барбер Оксфорд

Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленыйНастоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
111 690
Оптовая цена
6

Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый

Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный , произведённого компанией ChiedoCover
111 690
Оптовая цена
13

Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Соната, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Пуф для мастера педикюра Соната

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Мадрас, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло Мадрас

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Майсен, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Майсен

Настоящее фото товара Педикюрная группа Классик на гидравлике, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 190
Оптовая цена
10

Педикюрная группа Классик на гидравлике, бежевый

Педикюрное кресло Слава на гидравлике поворотноеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Слава на гидравлике поворотное, произведённого компанией ChiedoCover
от44 890
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Слава на гидравлике поворотное

Педикюрное кресло Нега пятимоторноеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Нега пятимоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от172 990
Оптовая цена
5

Педикюрное кресло Нега пятимоторное

Настоящее фото товара Педикюрное кресло ММКП-3 (КО-194Д) трехмоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от145 490
Оптовая цена
9

Педикюрное кресло ММКП-3 (КО-194Д) трехмоторное

Другие товары из разделапарикмахерское оборудование
Кресло мужское барбер Ричард, полированный каркас медного цветаНастоящее фото товара Кресло мужское барбер Ричард, полированный каркас медного цвета, произведённого компанией ChiedoCover
119 390
Оптовая цена
15

Кресло мужское барбер Ричард, полированный каркас медного цвета

Кресло мужское барбер СтэнфордНастоящее фото товара Кресло мужское барбер Стэнфорд, произведённого компанией ChiedoCover
120 990
Оптовая цена
5

Кресло мужское барбер Стэнфорд