Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота490/640 мм
- Ширина690 мм
- Глубина490 мм
- Вес29 кг
- Материалметалл
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Тележка для круглых столов
Подстолье 1019EM
Подстолье 1287EM
Подстолье 1029EM
Подстолье 1026EM
Подстолье 1061EM
Ручник впитывающий, белый
Диван Кинг G
Тележка для горничной MagicArt 27, Anthea 272R
Парикмахерское кресло Prado
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Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
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Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная