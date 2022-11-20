Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830/940 мм
- Ширина650 мм
- Глубина630 мм
- Материалметалл
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Тележка для стопируемых стульев
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Ручник впитывающий, красный
Диван-кровать Адрианна, фиолетовый
Подстолье Лофт 6
Подстолье Лофт 3
Подстолье X
Подстолье Лофт А2
Подстолье Лофт 13
Парикмахерское кресло Маркин
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная