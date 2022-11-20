Характеристики товара
Описание
Вес изделия зависит от типа основания
Основные характеристики
- Высота490 мм
- Ширина670 мм
- Глубина530 мм
- Вес22.9 кг
- Материалметалл
Вес изделия зависит от типа основания
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