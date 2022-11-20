Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450/590 мм
- Ширина760 мм
- Глубина680 мм
- Материалметалл
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Стойка администратора Obsezione
Ручник официанта, синий
Диван прямой Босфор
Кресло мужское Барбер МД-8771, черный
Подстолье Портмаги
Подстолье Ратмор
Подстолье Кантерк
Подстолье Фетард, черный
Подстолье ER 3063
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная