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Парикмахерское кресло Релакс - фото 1Парикмахерское кресло Релакс - фото 2

Парикмахерское кресло Релакс

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес изделия зависит от типа основания

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Основные характеристики

  • Высота540 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес23.6 кг
  • Материалметалл

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