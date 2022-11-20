Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота490 мм
- Ширина560 мм
- Глубина630 мм
- Вес29.4 кг
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Тележка для круглых столов
Ручник официанта, бордовый
Стол стационарный косметологический Кабур
Подстолье металлическое Квадро мини
Тележка для горничной Green Hotel 901
Подстолье Лофт слим №13
Подстолье Лофт №11
Подстолье Лофт №4
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная