Характеристики товара
Описание
Вес изделия зависит от типа основания
Основные характеристики
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина600 мм
- Глубина530 мм
- Вес10.8 кг
Вес изделия зависит от типа основания
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Кресло мужское Барбер МД-458
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