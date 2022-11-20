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Парикмахерское кресло Vegas - фото 1Парикмахерское кресло Vegas - фото 2Парикмахерское кресло Vegas - фото 3

Парикмахерское кресло Vegas

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес изделия зависит от типа основания

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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес22.9 кг
  • Материалметалл

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