Характеристики товара
Описание
Вес изделия зависит от типа основания
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Вес16.7 кг
- Материалметалл
Вес изделия зависит от типа основания
Кресло мужское Барбер МД-600
Кресло мужское Барбер МД-458
Кресло мужское Барбер МД-8779
Парикмахерское кресло Бруклин
Кресло мужское Барбер МД-8777
Парикмахерское кресло МД-832
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Кресло мужское барбер Оксфорд
Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый
Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный
Тележка для стопируемых стульев
Ножка шпилька для стола лофт зеленая 71 см
Ножка для журнального стола Лофт черная 40 см
Ножка для журнального стола Лофт серая 40 см
Ножка для журнального стола Лофт серая 71 см
Уличная урна 9457 дерево
Ручник официанта, темно-синий
Диван Riga Lux
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная