Товар в корзине. Перейти
Парикмахерское кресло Юсдаль - фото 1Парикмахерское кресло Юсдаль - фото 2Парикмахерское кресло Юсдаль - фото 3

Парикмахерское кресло Юсдаль

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Парикмахерское кресло Сити №2
Парикмахерское кресло Сити №2
Следующий Парикмахерское кресло Клаун
Парикмахерское кресло Сити №2

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалметалл

Похожие товары

Кресло мужское Барбер МД-600Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-600, произведённого компанией ChiedoCover
81 990
Оптовая цена
13

Кресло мужское Барбер МД-600

Кресло мужское Барбер МД-458Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-458, произведённого компанией ChiedoCover
130 290
Оптовая цена
7

Кресло мужское Барбер МД-458

Кресло мужское Барбер МД-8779Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8779, произведённого компанией ChiedoCover
111 790
Оптовая цена
5

Кресло мужское Барбер МД-8779

Парикмахерское кресло БруклинНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Бруклин, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена
9

Парикмахерское кресло Бруклин

Кресло мужское Барбер МД-8777Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8777, произведённого компанией ChiedoCover
111 690
Оптовая цена
15

Кресло мужское Барбер МД-8777

Парикмахерское кресло МД-832Настоящее фото товара Парикмахерское кресло МД-832, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло МД-832

Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневыйНастоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
111 690
Оптовая цена
7

Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый

Кресло мужское барбер ОксфордНастоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
111 690
Оптовая цена
7

Кресло мужское барбер Оксфорд

Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленыйНастоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
111 690
Оптовая цена
6

Кресло мужское барбер Оксфорд, зеленый

Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный , произведённого компанией ChiedoCover
111 690
Оптовая цена
13

Кресло мужское барбер Ричард, каркас хромированный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Тележка для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
15

Тележка для стульев

Настоящее фото товара Ручник официанта, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
370
Оптовая цена
15

Ручник официанта, желтый

Настоящее фото товара Диван Белинда трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от78 790
Оптовая цена
5

Диван Белинда трехместный

Настоящее фото товара Тележка для прачечной, ТП 22.1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
5

Тележка для прачечной, ТП 22.1

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1082EM, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Подстолье чугунное 1082EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010EM, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
7

Подстолье металлическое 1010EM

В наличии 30 шт.
Подстолье Лофт 4Настоящее фото товара Подстолье Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Подстолье Лофт 4

Подстолье ТрояНастоящее фото товара Подстолье Троя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
13

Подстолье Троя

Подстолье ПарсонНастоящее фото товара Подстолье Парсон, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
15

Подстолье Парсон

Парикмахерское кресло ГлорияНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Глория, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Глория

Другие товары из разделаподборки
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
7

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

Стул складной Торни, синийНастоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
13

Стул складной Торни, синий

Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная