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Paris Ткань Бежевый

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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - полированный алюминий с накладками из ткани

Подголовник - да

Поясничная поддержка - да

Механизм качания - мултиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях

Крестовина - полированный алюминий

Газ патрон - да

Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм

Каркас - немонолитный

Материал обивки - ткань

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м

Тип - для руководителя

Цвет - бежевый

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 21.3 кг
Объем: 0,175м3

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Основные характеристики

  • Вес21.3 кг
  • Допустимая нагрузка150

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