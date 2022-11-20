Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота560/740 мм
- Ширина630 мм
- Длина900 мм
- Цветзеленый, белый
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Стол Лидер 5, венге
Стол Вустер
Подстолье 1065EM
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка синяя
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)
Стул посетителя Стандарт
Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдсп