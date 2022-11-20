Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота570/750 мм
- Ширина660 мм
- Длина1160 мм
- Цветбелый
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 5
Стол складной Тейкли 240
Бра Настенный Бонна
Стол С-31
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner белый
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner антрацит
Диван пластиковый Coccolona, красный
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)
Стул посетителя Стандарт
Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдсп