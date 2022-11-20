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Парта Profi №3, клен

11 оценок
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Парта Profi №3, белый
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Парта Profi №3, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота570/750 мм
  • Ширина660 мм
  • Длина1160 мм
  • Цветбежевый

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