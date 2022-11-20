Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота570/750 мм
- Ширина660 мм
- Длина1160 мм
- Цветбежевый
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Стул Halmar verdi, белый
Комплект мебели Кьявари
Обеденная группа Такер
Банкетка Лофт
Диван Кинг G
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)
Стул посетителя Стандарт
Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдсп