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Парта Пятиугольник - фото 1

Парта Пятиугольник

Артикул: CH-068-386
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Нестандартная фигурная парта со столешницей в форме сектора.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина600 мм
  • Цветсветлое дерево

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