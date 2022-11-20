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Парта регулируемая К2 - фото 1

Парта регулируемая К2

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота520/820 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина700 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл

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