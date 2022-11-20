Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота520/820 мм
- Ширина500 мм
- Длина1200 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лофт-3
Консоль Бистерс
Комплект мебели для кафе Наполеон
Система хранения SR-0642-3
Стеллаж передвижной Э-248-СП
Стеллаж передвижной Э-048-СПЭ
Стеллаж передвижной Э-048-Н-СПЭ
Стеллаж передвижной ЭРГО 100 Э-148-СП
Журнальный стол 40*40 Кросс золото стекло smoke
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди