Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота520/820 мм
- Ширина500 мм
- Длина1200 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Норридж
Стол Персей
Стеллаж Касия, дуб баррик
Стеллаж Доминик М-19
Стеллаж Касия 4, венге
Система хранения SR-0642-4
Батут надувной La mia foresta PS-503 для детей от 3 до 10 лет
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди