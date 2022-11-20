Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота520/820 мм
- Ширина500 мм
- Длина700 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Барный стол Норали
Стол С-22
Система хранения SR-0642-4
Система хранения SR-0642-3
Стеллаж передвижной Э-248-СП
Стеллаж передвижной ЭКОплюс Э-048-Н-СП
Диван угловой Шерлок Макси
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди