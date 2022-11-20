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Парта с полочкой, углом наклона и экраном К2 - фото 1

Парта с полочкой, углом наклона и экраном К2

11 оценок
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Парта с углом наклона и перфорированным экраном К2
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Парта с углом наклона и перфорированным экраном К2

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота520/820 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина1200 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл

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