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Парта с углом наклона и перфорированным экраном К2 - фото 1

Парта с углом наклона и перфорированным экраном К2

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота520/820 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина1200 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл

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