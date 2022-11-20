Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина500 мм
- Длина1200 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный
Стол Лофт-6
Накладной светильник Глория
Диван Лиссабон двухместный
Диван Лиссабон трехместный
Диван Белинда двухместный
Диван Белинда трехместный
Диван Белинда W двухместный
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди