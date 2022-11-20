Ширина: 61 см
Высота: 110 см
Глубина: 134 см
Стул прозрачный Сиеста Контракт красный
Стул прозрачный Сиеста Контракт
Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул барный Фокс 75 белый
Стул барный Фокс 75 красный
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул пластиковый Bloom, желтый
Педикюрное кресло Flora
Кресло для педикюра Классик на пневматике
Педикюрное кресло Макомб
Педикюрное кресло Малага
Педикюрное кресло Сатурн на гидравлике
Педикюрный комплекс Соната кресло/ пуф/ подставка
Педикюрное кресло Gloria
Педикюрная группа S на гидравлике
Педикюрное кресло Маккомб на гидравлике
Педикюрное кресло Малага на гидравлике