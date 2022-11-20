Педикюрная группа Классик на гидравлике

10 оценок

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Педикюрная группа Классик на гидравлике

5
49 190 ₽
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Педикюрная группа Классик на пневматике
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 61 см

Высота: 110 см

Глубина: 134 см

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