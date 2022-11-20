Товар в корзине. Перейти
Педикюрная группа S на гидравлике - фото 1

Педикюрная группа S на гидравлике

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Педикюрное кресло Gloria
Педикюрное кресло Gloria
Следующий Педикюрное кресло Маккомб на гидравлике
Педикюрное кресло Gloria

Характеристики товара

Описание

Длина: 112,5 см

Ширина: 59 см

Высота: 125/ 142 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Педикюрная подставка для ног СонатаНастоящее фото товара Педикюрная подставка для ног Соната, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
11

Педикюрная подставка для ног Соната

Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Капричи, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
7

Пуф для мастера педикюра Капричи

Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Соната, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Пуф для мастера педикюра Соната

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Модана, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло Модана

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Надир, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло Надир

Настоящее фото товара Педикюрное группа Надир, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890
Оптовая цена
8

Педикюрное группа Надир

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Мадрас, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло Мадрас

Настоящее фото товара Педикюрное группа Натли, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена
8

Педикюрное группа Натли

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Анна стационарное, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена
13

Педикюрное кресло Анна стационарное

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Майкол, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена
10

Педикюрное кресло Майкол

С этим товаром покупают
Стул 06114АМ салатовыйНастоящее фото товара Стул 06114АМ салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул 06114АМ салатовый

Стул Eames M белыйНастоящее фото товара Стул Eames M белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Eames M белый

Стул Eames M черныйНастоящее фото товара Стул Eames M черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Стул Eames M черный

Стул Eames M голубойНастоящее фото товара Стул Eames M голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Стул Eames M голубой

Стул Eames M зеленыйНастоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Eames M зеленый

Стул Eames M красныйНастоящее фото товара Стул Eames M красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Стул Eames M красный

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1057EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Подстолье металлическое 1057EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1257EM, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое 1257EM

В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1039EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
7

Подстолье металлическое 1039EM

В наличии 30 шт.
Другие товары из разделапедикюрные кресла
Настоящее фото товара Педикюрная группа Смолл, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
9

Педикюрная группа Смолл

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Майсен, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Майсен

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Соната, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена
6

Педикюрное кресло Соната

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Venezia, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Venezia

Настоящее фото товара Кресло для педикюра Макапа, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
7

Кресло для педикюра Макапа

Настоящее фото товара Педикюрная группа Винсент, произведённого компанией ChiedoCover
41 590
Оптовая цена
15

Педикюрная группа Винсент

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Дарен, произведённого компанией ChiedoCover
45 190
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Дарен

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Анна на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от41 590
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Анна на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Hanna на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от42 790
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Hanna на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрная группа Классик на пневматике, произведённого компанией ChiedoCover
от45 690
Оптовая цена
13

Педикюрная группа Классик на пневматике