Педикюрная группа Смолл

9 оценок

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Педикюрная группа Смолл

5
37 990 ₽
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Педикюрное кресло Майсен

Характеристики товара

Описание

Высота: 46/ 62 см

Ширина: 52 см

Длина: 121 см

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