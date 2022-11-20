Высота: 46/ 62 см
Ширина: 52 см
Длина: 121 см
Стул барный Акрилик голубой
Стул прозрачный Алегра янтарный
Стул прозрачный Алегра красный
Стул прозрачный Алегра
Стул прозрачный Сиеста Контракт черный
Стул прозрачный Ванити
Стул прозрачный Ванити серый
Стул Гаузи с деревянными ножками голубой
Стул Гаузи с деревянными ножками
Педикюрное кресло Соната
Педикюрное кресло Venezia
Кресло для педикюра Макапа
Педикюрная группа Винсент
Педикюрное кресло Дарен
Педикюрное кресло Анна на гидравлике
Педикюрное кресло Hanna на гидравлике
Педикюрная группа Классик на пневматике
Педикюрная группа Классик на гидравлике
Педикюрное кресло Маккей