Педикюрная группа Винсент
41 590 ₽
Высота: 120 см
Ширина: 69 см
Глубина: 134 см
Шезлонг Титан бежевый
Шезлонг Титан белый
Шезлонг Элегия
Матрас для шезлонга Комфорт
Матрас для шезлонга Бордовый
Матрас для шезлонга Комфорт бело-коричневый
Шезлонг Бирма 1
Стул прованс-2
Стул прованс-3
Педикюрное кресло Анна на гидравлике
Педикюрное кресло Hanna на гидравлике
Педикюрная группа Классик на пневматике
Педикюрная группа Классик на гидравлике
Педикюрное кресло Маккей
Педикюрное кресло Flora
Кресло для педикюра Классик на пневматике
Педикюрное кресло Макомб
Педикюрное кресло Малага
Педикюрное кресло Сатурн на гидравлике