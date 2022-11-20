Характеристики товара
Описание
Длина: 1500 мм
Ширина: 1975 мм
Высота: 1120 мм
Данная модель СПА комплекса представлена в стандартной комплектации. Рабочее место мастера воспроизведено таким образом, что он может проводить процедуры как по маникюру, так и по педикюру. Имеется удобная рабочая поверхность (при необходимости можно сложить), и кресло для посетителя. Все это выполнено в мягкой обивке, цвет и класс которой вы сможете выбрать самостоятельно.
Цена комплекса будет изменена в зависимости от ваших предпочтений.