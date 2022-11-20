Товар в корзине. Перейти
Педикюрно-маникюрный СПА-комплекс - фото 1

Педикюрно-маникюрный СПА-комплекс

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Педикюрное кресло Профи 3 трехмоторное
Педикюрное кресло Профи 3 трехмоторное
Следующий Педикюрное кресло Анюта пятимоторное
Педикюрное кресло Профи 3 трехмоторное

Характеристики товара

Описание

Длина: 1500 мм

Ширина: 1975 мм

Высота: 1120 мм

Данная модель СПА комплекса представлена в стандартной комплектации. Рабочее место мастера воспроизведено таким образом, что он может проводить процедуры как по маникюру, так и по педикюру. Имеется удобная рабочая поверхность (при необходимости можно сложить), и кресло для посетителя. Все это выполнено в мягкой обивке, цвет и класс которой вы сможете выбрать самостоятельно.
Цена комплекса будет изменена в зависимости от ваших предпочтений.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Педикюрная подставка для ног СонатаНастоящее фото товара Педикюрная подставка для ног Соната, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
11

Педикюрная подставка для ног Соната

Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Капричи, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
7

Пуф для мастера педикюра Капричи

Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Соната, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Пуф для мастера педикюра Соната

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Модана, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло Модана

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Надир, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло Надир

Настоящее фото товара Педикюрное группа Надир, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890
Оптовая цена
8

Педикюрное группа Надир

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Мадрас, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло Мадрас

Настоящее фото товара Педикюрное группа Натли, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена
8

Педикюрное группа Натли

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Анна стационарное, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена
13

Педикюрное кресло Анна стационарное

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Майкол, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена
10

Педикюрное кресло Майкол

С этим товаром покупают
Стеновые панели Санок малыеНастоящее фото товара Стеновые панели Санок малые, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
Оптовая цена
13

Стеновые панели Санок малые

Кружка 230 мл Royal White 6, 48Настоящее фото товара Кружка 230 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
13

Кружка 230 мл Royal White 6, 48

Кружка 235 мл Royal White 6, 48Настоящее фото товара Кружка 235 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена
9

Кружка 235 мл Royal White 6, 48

Антивандальная вешалка CrabНастоящее фото товара Антивандальная вешалка Crab, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Антивандальная вешалка Crab

Вешалка напольная Worm белаяНастоящее фото товара Вешалка напольная Worm белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
9

Вешалка напольная Worm белая

Настоящее фото товара Педикюрная группа Винсент, произведённого компанией ChiedoCover
41 590
Оптовая цена
15

Педикюрная группа Винсент

Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-144, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Металлический шкаф КД-144

Настоящее фото товара Кресло Классика, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена
14

Кресло Классика

Педикюрное кресло Элит одномоторное опоры для ног раздвижныеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Элит одномоторное опоры для ног раздвижные, произведённого компанией ChiedoCover
от52 690
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло Элит одномоторное опоры для ног раздвижные

Другие товары из разделапедикюрные кресла
Настоящее фото товара Педикюрная группа Смолл, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
9

Педикюрная группа Смолл

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Майсен, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Майсен

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Соната, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена
6

Педикюрное кресло Соната

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Venezia, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Venezia

Настоящее фото товара Кресло для педикюра Макапа, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
7

Кресло для педикюра Макапа

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Дарен, произведённого компанией ChiedoCover
45 190
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Дарен

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Анна на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от41 590
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Анна на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Hanna на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от42 790
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Hanna на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрная группа Классик на пневматике, произведённого компанией ChiedoCover
от45 690
Оптовая цена
13

Педикюрная группа Классик на пневматике

Настоящее фото товара Педикюрная группа Классик на гидравлике, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 190
Оптовая цена
10

Педикюрная группа Классик на гидравлике, бежевый