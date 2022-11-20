Длина: 123 см
Ширина: 60 см
Высота: 50/ 63 см
Вес: 38 кг
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
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Барный стул 9393
Скамейка пластиковая со спинкой, сине-зеленая
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