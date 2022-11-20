Педикюрное группа Надир

8 оценок

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Педикюрное группа Надир

4.8
27 890 ₽
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Предыдущий товар в категории Педикюрное кресло Надир
Педикюрное кресло Надир
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Педикюрное кресло Мадрас

Характеристики товара

Описание

Длина: 123 см

Ширина: 60 см

Высота: 50/ 63 см

Вес: 38 кг

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