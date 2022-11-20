Высота сиденья: 46/ 64 см
Ширина: 52/ 64 см
Длина: 121 см
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Подстолье металлическое Паук №2
Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400
Ковер AGATA STELLA 133 x 190
Ковер AGATA STELLA 160 x 230
Ковер AGATA STELLA 200 x 290
Педикюрное кресло Майкол
Педикюрная группа Смолл
Педикюрное кресло Майсен
Педикюрное кресло Соната
Педикюрное кресло Venezia
Кресло для педикюра Макапа
Педикюрная группа Винсент
Педикюрное кресло Дарен
Педикюрное кресло Анна на гидравлике
Педикюрное кресло Hanna на гидравлике