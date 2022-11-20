Педикюрное группа Натли

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Педикюрное группа Натли

4.4
29 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Педикюрное кресло Мадрас
Педикюрное кресло Мадрас
Следующий Педикюрное кресло Анна стационарное
Педикюрное кресло Анна стационарное

Характеристики товара

Описание

Высота сиденья: 46/ 64 см

Ширина: 52/ 64 см

Длина: 121 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул Астана 25мм - золото, корона синяяНастоящее фото товара Стул Астана 25мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 080
12

Стул Астана 25мм - золото, корона синяя

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 440
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
11

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Паук №2, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
11

Подстолье металлическое Паук №2

Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400Настоящее фото товара Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400, произведённого компанией ChiedoCover
82 390
Оптовая цена
14

Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400

Ковер AGATA STELLA 133 x 190Настоящее фото товара Ковер AGATA STELLA 133 x 190, произведённого компанией ChiedoCover
18 190
Оптовая цена
6

Ковер AGATA STELLA 133 x 190

Ковер AGATA STELLA 160 x 230Настоящее фото товара Ковер AGATA STELLA 160 x 230, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена
15

Ковер AGATA STELLA 160 x 230

Ковер AGATA STELLA 200 x 290Настоящее фото товара Ковер AGATA STELLA 200 x 290, произведённого компанией ChiedoCover
41 490
Оптовая цена
7

Ковер AGATA STELLA 200 x 290

Другие товары из раздела педикюрные кресла оптом

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Майкол, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена
10

Педикюрное кресло Майкол

Настоящее фото товара Педикюрная группа Смолл, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
9

Педикюрная группа Смолл

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Майсен, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Майсен

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Соната, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена
6

Педикюрное кресло Соната

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Venezia, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Venezia

Настоящее фото товара Кресло для педикюра Макапа, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
7

Кресло для педикюра Макапа

Настоящее фото товара Педикюрная группа Винсент, произведённого компанией ChiedoCover
41 590
Оптовая цена
15

Педикюрная группа Винсент

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Дарен, произведённого компанией ChiedoCover
45 190
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Дарен

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Анна на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от41 590
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Анна на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Hanna на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от42 790
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Hanna на гидравлике