Высота: 70 см
Ширина: 57/ 86 см
Длина: 93/ 180 см
Стул Дублин лепесток перца
Стул Дублин террариумный мох
Стул Дублин тоффи
Стул Кьявари Антик, деревянный
Стул Кьявари Пламя, деревянный
Стул Кроссбэк темно-красный
Стул пластиковый Рекс, бордо
Стул пластиковый Рекс, зеленый
Стул пластиковый Рекс, красный
Педикюрная группа Классик на пневматике
Педикюрная группа Классик на гидравлике
Педикюрное кресло Маккей
Педикюрное кресло Flora
Кресло для педикюра Классик на пневматике
Педикюрное кресло Макомб
Педикюрное кресло Малага
Педикюрное кресло Сатурн на гидравлике
Педикюрный комплекс Соната кресло/ пуф/ подставка
Педикюрное кресло Gloria