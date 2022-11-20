Педикюрное кресло Анна на гидравлике

12 оценок

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Педикюрное кресло Анна на гидравлике

5
41 590 ₽
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Педикюрное кресло Hanna на гидравлике

Характеристики товара

Описание

Высота: 70 см

Ширина: 57/ 86 см

Длина: 93/ 180 см

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