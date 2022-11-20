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Педикюрное кресло Анюта пятимоторное - фото 1

Педикюрное кресло Анюта пятимоторное

12 оценок
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Педикюрно-маникюрный СПА-комплекс
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Педикюрно-маникюрный СПА-комплекс

Характеристики товара

Описание

Длина: 1000/1920 мм

Ширина: 650/840 мм

Высота: 620/890 мм

Кресло для педикюра и косметологии «Анюта» на электрике - абсолютно уникальное по своим характеристикам кресло.
Высота в нижнем положении — 50 см (от пола до сиденья), позволяет клиенту удобно сесть или встать с кресла. Высота в верхнем положении - 95 см, позволяет удобно работать мастеру. Увеличенная подушка для ног, за счет которой при проведении некоторых процедур (к примеру — эпиляции) достигается больший комфорт. Ширина кресла без подлокотников 65 см.
Дополнительно включено:
Поворот кресла вокруг оси на 360 гр.

Раздвигающиеся в стороны ножные опоры.

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