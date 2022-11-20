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Педикюрное кресло Элит одномоторное опоры для ног раздвижные - фото 1Педикюрное кресло Элит одномоторное опоры для ног раздвижные - фото 2

Педикюрное кресло Элит одномоторное опоры для ног раздвижные

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 150/190 см

Ширина: 75 см

Высота: 125/ 160 см

Надежное основание обеспечит устойчивость креслу, как с поднятой спинкой, так и полностью в горизонтальном положении.
Диапазон изменения высоты кресла очень широкий (min-max от пола до сиденья): 510-860 мм, мастер сможет работать стоя.
Механические регулировки углов наклона спинки (80 градусов) и кресла (20 градусов относительно пола) дают возможность мастеру и клиенту выбрать удобное положение при проведении процедуры.
Опоры для ног раздельные, регулируются по высоте и могут раздвигаться в стороны, освобождая место для ванночки.
Кресло оборудовано электромотором для регулировки высоты.
Мягкие комфортные подлокотники легко поднимаются, что позволяет клиенту свободно сесть в кресло и встать после окончания процедуры.

Для удобства клиента кресло снабжено подголовником.

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