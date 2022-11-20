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Педикюрное кресло Франклин двухмоторное - фото 1Педикюрное кресло Франклин двухмоторное - фото 2Педикюрное кресло Франклин двухмоторное - фото 3Педикюрное кресло Франклин двухмоторное - фото 4Педикюрное кресло Франклин двухмоторное - фото 5

Педикюрное кресло Франклин двухмоторное

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Педикюрное кресло Надин двухмоторное
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Педикюрное кресло Надин двухмоторное

Характеристики товара

Описание

Длина: 1940 мм

Ширина: 940 мм

Высота: 690/840 мм

Современное педикюрное кресло Франклин с удобным ортопедическим матрасом и подголовником (выдвигается на 15 см), съемными подлокотниками.Кресло предназначено для проведения любого вида педикюра, а также косметологических процедур по лицу и телу.Основание кресла - металлическая конструкция с антикоррозийным покрытием, закрытая кожухом из белого пластика.С помощью электропривода осуществляется:изменения высоты кресла (вверх-вниз)изменение угла наклона спинки кресла (вверх-вниз)Механически осуществляется регулировка угла наклона подножек (подножка выдвигается на 15 см)

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