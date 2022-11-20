Характеристики товара
Описание
Длина: 1940 мм
Ширина: 940 мм
Высота: 690/840 мм
Современное педикюрное кресло Франклин с удобным ортопедическим матрасом и подголовником (выдвигается на 15 см), съемными подлокотниками.Кресло предназначено для проведения любого вида педикюра, а также косметологических процедур по лицу и телу.Основание кресла - металлическая конструкция с антикоррозийным покрытием, закрытая кожухом из белого пластика.С помощью электропривода осуществляется:изменения высоты кресла (вверх-вниз)изменение угла наклона спинки кресла (вверх-вниз)Механически осуществляется регулировка угла наклона подножек (подножка выдвигается на 15 см)