Характеристики товара
Описание
Длина: 194 см
Ширина: 94 см
Высота: 69/84 см
Современное педикюрное кресло Франклин с удобным ортопедическим матрасом и подголовником (выдвигается на 15 см), съемными подлокотниками.Кресло предназначено для проведения любого вида педикюра, а также косметологических процедур по лицу и телу.
Основание кресла - металлическая конструкция с антикоррозийным покрытием, закрытая кожухом из белого пластика.
С помощью электропривода осуществляется:изменения высоты кресла (вверх-вниз)Регулирование положения спинки: пневматика.
Механически осуществляется регулировка угла наклона подножек (подножка выдвигается на 15 см)
Высота (в разложенном состоянии): минимальная 69 см, максимальная 84 см.
Расстояние между подлокотниками: 65 см.