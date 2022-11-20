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Педикюрное кресло Франклин одномоторное

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Характеристики товара

Описание

Длина: 194 см

Ширина: 94 см

Высота: 69/84 см

Современное педикюрное кресло Франклин с удобным ортопедическим матрасом и подголовником (выдвигается на 15 см), съемными подлокотниками.Кресло предназначено для проведения любого вида педикюра, а также косметологических процедур по лицу и телу.

Основание кресла - металлическая конструкция с антикоррозийным покрытием, закрытая кожухом из белого пластика.

С помощью электропривода осуществляется:изменения высоты кресла (вверх-вниз)Регулирование положения спинки: пневматика.

Механически осуществляется регулировка угла наклона подножек (подножка выдвигается на 15 см)

Высота (в разложенном состоянии): минимальная 69 см, максимальная 84 см.

Расстояние между подлокотниками: 65 см.

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