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Педикюрное кресло Франклин трехмоторное - фото 1Педикюрное кресло Франклин трехмоторное - фото 2Педикюрное кресло Франклин трехмоторное - фото 3Педикюрное кресло Франклин трехмоторное - фото 4

Педикюрное кресло Франклин трехмоторное

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Педикюрное кресло Профи одномоторное

Характеристики товара

Описание

Длина: 1940 мм

Ширина: 940 мм

Высота: 690/840 мм

Современное педикюрное кресло Франклин с удобным ортопедическим матрасом и подголовником (выдвигается на 15 см), съемными подлокотниками.Кресло предназначено для проведения любого вида педикюра, а также косметологических процедур по лицу и телу.Основание кресла - металлическая конструкция с антикоррозийным покрытием, закрытая кожухом из белого пластика.С помощью электропривода осуществляется:изменения высоты кресла (вверх-вниз)изменение угла наклона спинки кресла (вверх-вниз)регулирование угла наклона сиденья.Механически осуществляется регулировка угла наклона подножек (подножка выдвигается на 15 см)

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